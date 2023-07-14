Боксёр Александр Усик будет баллотироваться на пост президента Украины

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Украинский боксёр Александр Усик заявил, что планирует принять участие в президентских выборах. Однако сначала спортсмен намерен вернуться в первый тяжёлый вес и стать абсолютным чемпионом.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Александра Усика

"Затем завяжу и пойду баллотироваться в президенты", — сказал боксёр в эфире YouTube-канала Seconds Out.

Журналист констатировал: "Зеленский должен волноваться". На что Усик ответил:

"Зеленский спокоен, потому что у него есть сила".

Ранее боксёр обещал захватить Крым, Донбасс и Белгород.