Украинский боксёр Александр Усик заявил, что планирует принять участие в президентских выборах. Однако сначала спортсмен намерен вернуться в первый тяжёлый вес и стать абсолютным чемпионом.
"Затем завяжу и пойду баллотироваться в президенты", — сказал боксёр в эфире YouTube-канала Seconds Out.
Журналист констатировал: "Зеленский должен волноваться". На что Усик ответил:
"Зеленский спокоен, потому что у него есть сила".
Ранее боксёр обещал захватить Крым, Донбасс и Белгород.
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Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.