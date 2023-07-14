New York Post: Байден не должен быть президентом США из-за неспособности прочитать с суфлёра

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Джо Байден не должен быть президентом Соединённых Штатов из-за неспособности прочитать даже количество членов альянса НАТО с суфлёра.

Фото: eer.ru

Американские СМИ весьма разочарованы выступлением Байдена на саммите в Вильнюсе. Об этом пишет американское издание New York Post.

Автор статьи Миранда Дивайн считает, что этот человек не должен быть американским президентом из-за неспособности прочитать число членов альянса с суфлёра и пропуска обеда с мировыми лидерами на саммите.

"Ему не место на самой важной должности в мире", — подытожила газета.

Издание также отметило, что ведущие американская пресса игнорирует умственное состояние собственного президента, и назвала её его подхалимами.

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