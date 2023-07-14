Писатель из Нидерландов Йост Нимеллер полагает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — псих.
На своей странице в социальной сети писатель перечисляет, что генсек Альянса называет Украину "демократической страной" где: запрещены оппозиционные партии, а тайная полиция арестовывает каждого, кто придерживается критического мнения.
Также Нимеллер удивлён фактам, что на Украине: на улицах правят неонацистские банды, ззахватываются церкви, людей привязывают к фонарным столбам, а многих мужчин вытаскивают из автомобилей, чтобы отправить умирать в окопы на боевые действия.
"Столтенберг сумасшедший", — подытожил писатель.
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