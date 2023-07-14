Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Подполковник Марочко сообщил, что за посёлок Новосёловское в ЛНР идёт ближний бой с противником
WNBF: в США директор школы привёз на встречу с ученицей презервативы и был арестован
Сеймур Херш: армия России легко справится с наступлением ВСУ и начнёт своё в августе
Сивков: обращение генерала Попова — это схема подготовки нового мятежа
Шмыгаль сообщил, что Киев получит сотни миллионов евро от ЕС на восстановление Украины
Под Самарой выявлено смертельно опасное заболевание
NYP: Джо Байден вновь споткнулся, поднимаясь на борт самолёта по короткому трапу
Группировка "Юг" ВС РФ отбила атаку ВСУ под Клещеевкой в ДНР и захватила пленных
Россиянин пожаловался на дорогой отель Венесуэлы с унитазом у кровати: "Разруха и нищета"

Голландский писатель полагает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг — сумасшедший

0:44
Мир

Писатель из Нидерландов Йост Нимеллер полагает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — псих.

Голландский писатель полагает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг — сумасшедший
Фото: Michael Kappeler/dpa

На своей странице в социальной сети писатель перечисляет, что генсек Альянса называет Украину "демократической страной" где: запрещены оппозиционные партии, а тайная полиция арестовывает каждого, кто придерживается критического мнения.

Также Нимеллер удивлён фактам, что на Украине: на улицах правят неонацистские банды, ззахватываются церкви, людей привязывают к фонарным столбам, а многих мужчин вытаскивают из автомобилей, чтобы отправить умирать в окопы на боевые действия.

"Столтенберг сумасшедший", — подытожил писатель.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Приехал нахамить: подборка заявлений Зеленского на саммите НАТО
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Безумные поступки украинцев шокировали жителей Европы

Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.

Hlavné správy: европейцев шокировали беженцы, массово поехавшие из Чехии на Украину в отпуск
Депутат Гурулёв опубликовал заявление генерала Попова с подтверждением отставки
Опубликовано заявление генерала Попова об отстранении
Турчак высказался по ситуации с обращением генерала Попова
Туристов из России избили и обматерили в Грузии
Отто фон Бисмарк не хотел уходить в отставку из-за России Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
"Капризная примадонна": хамство Зеленского возмутило НАТО
Кардиологи составили меню на неделю для здорового сердца
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Последние материалы
Сивков: обращение генерала Попова — это схема подготовки нового мятежа
Голландский писатель полагает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг — сумасшедший
Шмыгаль сообщил, что Киев получит сотни миллионов евро от ЕС на восстановление Украины
Под Самарой выявлено смертельно опасное заболевание
NYP: Джо Байден вновь споткнулся, поднимаясь на борт самолёта по короткому трапу
Группировка "Юг" ВС РФ отбила атаку ВСУ под Клещеевкой в ДНР и захватила пленных
Россиянин пожаловался на дорогой отель Венесуэлы с унитазом у кровати: "Разруха и нищета"
Вырастить лимонное дерево из семечка: краткая и простая инструкция
Сальдо заявил, что солдаты ВСУ "гибнут как мухи", пока Киев бережёт технику НАТО
Посольство РФ оценило заявление США о кассетных боеприпасах для Украины: ВСУ в отчаянии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников