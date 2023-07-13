Саммит НАТО в Вильнюсе: новые западные угрозы Китаю и России

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На саммите НАТО принято два решения, которые приблизили мир к столкновению американского и российско-китайского блоков.

Фото: Фото: iarex.ru

Об этом заявил политический эксперт Ростислав Ищенко.

Сформированный США альянс выходит далеко за его пределы и включает Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею. Также Вашингтон ведёт работу с Индией, Вьетнамом, Филиппинами, Индонезией и иными странами Азиатско-Тихоокеанского региона, у которых есть с КНР территориальные споры.

Против РФ американцы пытаются сломать "колеблющийся нейтралитет" Анкары, активизировать Израиль, восстановить доминирование на Аравийском полуострове.

"Кроме того, США интригуют против России и Китая в Средней Азии, Афганистане, Пакистане ив Закавказье", — цитирует аналитика издание "Военное дело".

До саммита НАТО кризисы в мире развивались самостоятельно, но, признав в декларации Вильнюса КНР угрозой НАТО, альянс перешёл к политике вовлечения в кризис в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

США не имеют надежды победить РФ и Китай одновременно, но у них не получается победить их и по-очереди. В последние недели стало окончательно ясно, что Киев не сможет продержаться долго и нанести РФ достаточный ущерб для того, чтобы заставить Кремль принять мир на условиях США. Приближающаяся катастрофа ослабит позиции США в мире, ведь Запад усилиями НАТО и Евросоюза не смог спасти Незалежную от одной лишь России, которую совсем недавно в США называли "бензоколонкой, притворяющейся государством".

Продлевая украинскую агонию, Вашингтон выигрывает время, но стратегически для них ничего не меняется. Поэтому США готовят атаку на КНР ещё до того, как Киев потерпит поражение, наносящее Штатам репутационный ущерб.

И от Европы сейчас требуется закрыть для китайской торговли рынки, отметил Ищенко. В таких условиях победоносная война с Тайванем может стать для Пекина необходимостью. Одержав быструю победу у КНР есть шанс проскочить в геополитическое игольное ушко, и Китаю надо победить быстро, любой ценой, пока против него не успели создать коалицию.

Идея у США та же, что двигала ими при провокации украинско-российского конфликта, но, в силу особенностей китайской экономики, она имеет больше шансов.

США находятся в критическом положении, и пойдут на опасную авантюру — провокацию войны на оба фронта, выиграть в которой Вашингтон может только в результате чуда, подытожил эксперт.

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