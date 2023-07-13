Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Певица МакSим опубликовала видео из клиники, где лечится от алкогольной зависимости
Власти Уфы приобретут восемь юрт за 9,6 млн рублей
Депутат Журавлёв: в НАТО выдвинули Зеленскому условия для вступления, которых он не понимает
Вегетарианские продукты, где скорее больше железа, чем в мясе
Министр Илониеми: власти Финляндии восстановят отношения с Россией в случае политических изменений в стране
Польский генерал Скшипчак: Украина истекает кровью, сражаясь на танках НАТО
НАТО даст Украине ядерные F-16 - Киев уже сжёг Кремль на марке
Лавров и Ван И обсудили усилия по началу переговорного процесса по Украине
Литовкин: ВСУ смогут ещё очень долго сражаться с Россией благодаря оружию Запада

Саммит НАТО в Вильнюсе: новые западные угрозы Китаю и России

2:48
Мир

На саммите НАТО принято два решения, которые приблизили мир к столкновению американского и российско-китайского блоков.

Саммит НАТО в Вильнюсе: новые западные угрозы Китаю и России
Фото: Фото: iarex.ru

Об этом заявил политический эксперт Ростислав Ищенко.

Сформированный США альянс выходит далеко за его пределы и включает Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею. Также Вашингтон ведёт работу с Индией, Вьетнамом, Филиппинами, Индонезией и иными странами Азиатско-Тихоокеанского региона, у которых есть с КНР территориальные споры.

Против РФ американцы пытаются сломать "колеблющийся нейтралитет" Анкары, активизировать Израиль, восстановить доминирование на Аравийском полуострове.

"Кроме того, США интригуют против России и Китая в Средней Азии, Афганистане, Пакистане ив Закавказье", — цитирует аналитика издание "Военное дело".

До саммита НАТО кризисы в мире развивались самостоятельно, но, признав в декларации Вильнюса КНР угрозой НАТО, альянс перешёл к политике вовлечения в кризис в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

США не имеют надежды победить РФ и Китай одновременно, но у них не получается победить их и по-очереди. В последние недели стало окончательно ясно, что Киев не сможет продержаться долго и нанести РФ достаточный ущерб для того, чтобы заставить Кремль принять мир на условиях США. Приближающаяся катастрофа ослабит позиции США в мире, ведь Запад усилиями НАТО и Евросоюза не смог спасти Незалежную от одной лишь России, которую совсем недавно в США называли "бензоколонкой, притворяющейся государством".

Продлевая украинскую агонию, Вашингтон выигрывает время, но стратегически для них ничего не меняется. Поэтому США готовят атаку на КНР ещё до того, как Киев потерпит поражение, наносящее Штатам репутационный ущерб.

И от Европы сейчас требуется закрыть для китайской торговли рынки, отметил Ищенко. В таких условиях победоносная война с Тайванем может стать для Пекина необходимостью. Одержав быструю победу у КНР есть шанс проскочить в геополитическое игольное ушко, и Китаю надо победить быстро, любой ценой, пока против него не успели создать коалицию.

Идея у США та же, что двигала ими при провокации украинско-российского конфликта, но, в силу особенностей китайской экономики, она имеет больше шансов.

США находятся в критическом положении, и пойдут на опасную авантюру — провокацию войны на оба фронта, выиграть в которой Вашингтон может только в результате чуда, подытожил эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Зеленский Уоллесу: "Еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Зеленский привёл в ярость делегацию США заявлением о НАТО и Украине

Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.

WP: делегация США пришла в ярость из-за заявления Зеленского о НАТО и Украине
Hlavné správy: европейцев шокировали беженцы, массово поехавшие из Чехии на Украину в отпуск
Безумные поступки украинцев шокировали жителей Европы
Может вылететь в трубу: фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" не спасёт приезд Пугачёвой
Кровавая жестокость: сняли скальп с парня из-за его экстравагантной причёски
Отто фон Бисмарк не хотел уходить в отставку из-за России Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
ВКС РФ нанесли удар по острову Змеиный, где недавно побывал Зеленский
Эрдоган рассказал о реакции РФ на передачу "азовцев"* Украине
Где сейчас находится "генерал-Армагеддон" Суровикин?
Где сейчас находится "генерал-Армагеддон" Суровикин?
Последние материалы
Литовкин: ВСУ смогут ещё очень долго сражаться с Россией благодаря оружию Запада
Названы инфекции, которые могут подхватить отдыхающие на Чёрном и Азовском морях
8 частых ошибок при покупке растений в питомнике, которые следует избегать
Секретарь ОНК Мельников опроверг нахождение Суровикина в "Матросской тишине"
РИА Новости: авторы обманывают читателей в исторических романах
Подоляк назвал один позитивный и два негативных исхода конфликта для Украины
В Норвегии объявили войну "плохой русской рыбе"
Актёр Леонардо Ди Каприо оговорился в культовой сцене с Кейт Уинслет в фильме Кэмерона "Титаник"
Размер лесного пожара в Башкирии достиг 320 гектаров
НАТО считает Россию Ираком: Пургин о провале украинского контрнаступления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников