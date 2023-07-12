Вашингтон, как и многие в НАТО, не заинтересован во вступлении Киева в блок.
Альянс расколот на два лагеря — первые против столкновения с РФ, вторые видят в этом выгоду.
"Саммит НАТО в очередной раз доказывает, что Запад не гомогенен, не един, не консолидирован", — заявил политолог Алексей Ярошенко.
По его словам, одни желают эскалации отношений с Москвой и готовы на всё, а вторые не хотят идти на конфронтацию, страшась ядерного столкновения. Для первых это способ получения политического статуса и экономических выгод.
А вот американцам противодействие России выгодно, однако не до ядерного конфликта, уверен Ярошенко. США продолжат поддерживать украинский конфликт в тлеющем виде, но выступят против ее принятия в НАТО, поскольку это грозит войной, пишет Телеканал "360".
На саммите НАТО идут торги, и те, кто не хочет апокалипсиса, пытаются приструнить киевский режим, подытожил политолог.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".