Раскол НАТО: одни против третьей мировой, другие не осознали последствий членства Киева

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Вашингтон, как и многие в НАТО, не заинтересован во вступлении Киева в блок.

Фото: www.gazeta.ru

Альянс расколот на два лагеря — первые против столкновения с РФ, вторые видят в этом выгоду.

"Саммит НАТО в очередной раз доказывает, что Запад не гомогенен, не един, не консолидирован", — заявил политолог Алексей Ярошенко.

По его словам, одни желают эскалации отношений с Москвой и готовы на всё, а вторые не хотят идти на конфронтацию, страшась ядерного столкновения. Для первых это способ получения политического статуса и экономических выгод.

А вот американцам противодействие России выгодно, однако не до ядерного конфликта, уверен Ярошенко. США продолжат поддерживать украинский конфликт в тлеющем виде, но выступят против ее принятия в НАТО, поскольку это грозит войной, пишет Телеканал "360".

На саммите НАТО идут торги, и те, кто не хочет апокалипсиса, пытаются приструнить киевский режим, подытожил политолог.

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