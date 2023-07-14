Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шмыгаль сообщил, что Киев получит сотни миллионов евро от ЕС на восстановление Украины
Под Самарой выявлено смертельно опасное заболевание
Группировка "Юг" ВС РФ отбила атаку ВСУ под Клещеевкой в ДНР и захватила пленных
Вырастить лимонное дерево из семечка: краткая и простая инструкция
Россиянин пожаловался на дорогой отель Венесуэлы с унитазом у кровати: "Разруха и нищета"
Сальдо заявил, что солдаты ВСУ "гибнут как мухи", пока Киев бережёт технику НАТО
Посольство РФ оценило заявление США о кассетных боеприпасах для Украины: ВСУ в отчаянии
Bild*: Столтенберг раскрыл детали оборонного плана НАТО в случае нападения России
Жир здоров и невредим: врачи рассказали, кому не помогут похудеть диета и спорт

NYP: Джо Байден вновь споткнулся, поднимаясь на борт самолёта по короткому трапу

0:57
Мир

Американский президент Джо Байден вновь споткнулся, забираясь на борт самолёта. Об этом сообщает New York Post.

NYP: Джо Байден вновь споткнулся, поднимаясь на борт самолёта по короткому трапу
Фото: Фото с личного Instagram*-аккаунта Джо Байдена

Видеозаписи со спотыкающимся и падающим при посадке на самолёт Байденом уже неоднократно попадали в Сеть. По информации газеты, на этот раз глава Белого дома решил воспользоваться запасным коротким трапом для того, чтобы сесть на борт Air Force One. Однако даже это не спасло его от промаха, указали журналисты.

"Он уже приготовился к падению, но быстро оправился и дошёл до нижнего входа в самолёт", — сказано в материале.

Ранее пользователей Сети рассмешил видеоролик с приседом Байдена на трапе самолёта. Агентство Reuters обнародовало запись, на которой видно, как лидер США идёт по ступеням, неожиданно останавливается и приседает.

"Опасность прибыла", — сыронизировал один из комментаторов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Байден поднимается на борт самолёта
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Безумные поступки украинцев шокировали жителей Европы

Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.

Hlavné správy: европейцев шокировали беженцы, массово поехавшие из Чехии на Украину в отпуск
Депутат Гурулёв опубликовал заявление генерала Попова с подтверждением отставки
Опубликовано заявление генерала Попова об отстранении
Турчак высказался по ситуации с обращением генерала Попова
Туристов из России избили и обматерили в Грузии
Отто фон Бисмарк не хотел уходить в отставку из-за России Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
"Капризная примадонна": хамство Зеленского возмутило НАТО
Кардиологи составили меню на неделю для здорового сердца
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Последние материалы
Жир здоров и невредим: врачи рассказали, кому не помогут похудеть диета и спорт
Рогов: ВСУ после провалов и неудач проводят перегруппировку на Запорожском направлении
Мужчины перечислили самые неприятные черты своего характера
Пентагон: Украина уже получила кассетные боеприпасы. И не только от США
Анадырь: небольшая, но яркая столица Чукотки
В Китае резко отреагировали на заявления в ходе саммита НАТО
Atlantic: "израильская модель" гарантий безопасности не сработает на Украине
Глава Пентагона Остин озвучил главную трудность в контрнаступлении ВСУ
Правящая партия Турции заявила, что Анкара объяснилась с РФ по передаче командиров "Азова"*
Washington Post: в НАТО хотели менять курс в отношении Украины из-за агрессивного заявления Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников