NYP: Джо Байден вновь споткнулся, поднимаясь на борт самолёта по короткому трапу

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Американский президент Джо Байден вновь споткнулся, забираясь на борт самолёта. Об этом сообщает New York Post.

Фото: Фото с личного Instagram*-аккаунта Джо Байдена

Видеозаписи со спотыкающимся и падающим при посадке на самолёт Байденом уже неоднократно попадали в Сеть. По информации газеты, на этот раз глава Белого дома решил воспользоваться запасным коротким трапом для того, чтобы сесть на борт Air Force One. Однако даже это не спасло его от промаха, указали журналисты.

"Он уже приготовился к падению, но быстро оправился и дошёл до нижнего входа в самолёт", — сказано в материале.

Ранее пользователей Сети рассмешил видеоролик с приседом Байдена на трапе самолёта. Агентство Reuters обнародовало запись, на которой видно, как лидер США идёт по ступеням, неожиданно останавливается и приседает.

"Опасность прибыла", — сыронизировал один из комментаторов.

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