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Польский генерал Скшипчак: Украина истекает кровью, сражаясь на танках НАТО

0:51
Мир

Североатлантический альянс ничего не может предложить Украине, кроме танков, пушек и самолётов. Даже если у Киева будут миллионы боевых машин и истребителей, у него нет столько солдат, которые бы всё это обслуживали. Таким мнением поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак.

Польский генерал Скшипчак: Украина истекает кровью, сражаясь на танках НАТО
Фото: https:// discover-ukraine.info

Он подчеркнул: НАТО обрекает Украину на продолжение конфликта и медленную агонию. Сейчас всему миру остаётся только наблюдать, как Незалежная истечёт кровью, сражаясь на западных танках и стреляя из новейших пушек, указал Скшипчак.

"Эта Украина когда-нибудь иссякнет. Осенью русские в значительной степени восстановят свой потенциал и начнут наступление на Украину. Это моё предупреждение", — сказал генерал в эфире радио RMF FM.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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