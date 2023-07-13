Североатлантический альянс ничего не может предложить Украине, кроме танков, пушек и самолётов. Даже если у Киева будут миллионы боевых машин и истребителей, у него нет столько солдат, которые бы всё это обслуживали. Таким мнением поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак.
Он подчеркнул: НАТО обрекает Украину на продолжение конфликта и медленную агонию. Сейчас всему миру остаётся только наблюдать, как Незалежная истечёт кровью, сражаясь на западных танках и стреляя из новейших пушек, указал Скшипчак.
"Эта Украина когда-нибудь иссякнет. Осенью русские в значительной степени восстановят свой потенциал и начнут наступление на Украину. Это моё предупреждение", — сказал генерал в эфире радио RMF FM.
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