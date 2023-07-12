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Антонов: саммит НАТО показал настрой альянса на концентрацию войск у границ России

1:01
Мир

Саммит Североатлантического альянса в Литве продемонстрировал желание военного блока разместить свои войска неподалёку от российских территорий. Такое мнение выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Антонов: саммит НАТО показал настрой альянса на концентрацию войск у границ России
Фото: Telegram

По его словам, России "отступать некуда". Он считает, что руководство НАТО своими агрессивными решениями не пошатнёт уверенность Москвы в правильности своих шагов. Как пояснил дипломат, армия РФ в полном объёме выполнит задачи, поставленные президентом страны Владимиром Путиным в рамках проведения спецоперации на Украине.

"Встреча в Вильнюсе продемонстрировала нацеленность блока сконцентрировать всё больше войск на российских рубежах", — цитирует Антонова пресс-служба посольства в Telegram-канале.

Он добавил, что антироссийские настроения сохраняются в странах НАТО. Дипломат подчеркнул: военный блок использует все свои ресурсы для противостояния с РФ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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