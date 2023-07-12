The Washington Times: президент Байден — патологический лжец

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Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден — лжец.

Фото: РИА Новости

Об этом сообщает американское издание The Washington Times.

Он "самый настоящий обманщик и патологический лгун высшей пробы", уверен автор статьи Эверетт Пайпер.

"За несколько недель он успел солгать о преступных махинациях с участием своего сына, об уровне инфляции США, о создании новых рабочих мест, не говоря уже о дефиците бюджета и ситуации на южных рубежах США", — пишет колумнист издания.

Однако американский лидер врёт не потому, что он стар и его подводит память — патологическим вруном Байден был всю жизнь, и это можно легко установить, подытожил автор статьи.

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