Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден — лжец.
Об этом сообщает американское издание The Washington Times.
Он "самый настоящий обманщик и патологический лгун высшей пробы", уверен автор статьи Эверетт Пайпер.
"За несколько недель он успел солгать о преступных махинациях с участием своего сына, об уровне инфляции США, о создании новых рабочих мест, не говоря уже о дефиците бюджета и ситуации на южных рубежах США", — пишет колумнист издания.
Однако американский лидер врёт не потому, что он стар и его подводит память — патологическим вруном Байден был всю жизнь, и это можно легко установить, подытожил автор статьи.
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