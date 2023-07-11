Депутат Мосгордумы Андрей Медведев объяснил, что Донбасс 8 лет пытались отдать назад Украине.
Медведев в интервью Борису Корчевникову рассказал о безуспешных многолетних попытках вернуть Донбасс Киеву.
Депутат отметил, что РФ всеми силами пыталась избежать военного конфликта на Украине. Для этого, по его словам, приняли "Минские соглашения", а бойцам ДНР не позволяли вести огонь.
"Чего только не делали, чтобы впихнуть буквально Донбасс назад, на Украину", — заявил Медведев.
Он объяснил, что ничего не получилось из-за того, что Украина по воле "старших товарищей" решила стать тараном против России.
Ранее актёр Дмитрий Дюжев признался, что опасался выступать в Донбассе.
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