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Депутат Медведев рассказал о попытках РФ вернуть Донбасс Украине

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Мир

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев объяснил, что Донбасс 8 лет пытались отдать назад Украине.

Депутат Медведев рассказал о попытках РФ вернуть Донбасс Украине
Фото: Fotodom.ru

Медведев в интервью Борису Корчевникову рассказал о безуспешных многолетних попытках вернуть Донбасс Киеву.

Депутат отметил, что РФ всеми силами пыталась избежать военного конфликта на Украине. Для этого, по его словам, приняли "Минские соглашения", а бойцам ДНР не позволяли вести огонь. 

"Чего только не делали, чтобы впихнуть буквально Донбасс назад, на Украину", — заявил Медведев.

Он объяснил, что ничего не получилось из-за того, что Украина по воле "старших товарищей" решила стать тараном против России.

Ранее актёр Дмитрий Дюжев признался, что опасался выступать в Донбассе.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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