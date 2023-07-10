Актёр Дмитрий Дюжев признался, что боялся ехать на гастроли в Донбасс

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Актёр Дмитрий Дюжев рассказал о гастролях в Донбассе.

Фото: smotrim.ru

Дюжев признался, что ему было страшно отправляться в ДНР, однако он не мог не поддержать местное население. Своей семье артист не сказал, что едет в зону СВО.

"Я сказал близким, что еду на гастроли в Ростов. Понятно, что артисты, которые приезжают в ЛНР и ДНР, это желаемая цель для ВСУ. Но я очень хотел помочь и поддержать жителей этих регионов", — подчеркнул артист в беседе с "Вечерней Москвой".

Дмитрий добавил, что его сильно удивила повседневная жизнь Донецка. По словам Дюжева, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских боевиков, город выглядит очень ухоженным и чистым. Жители Донецка поразили актёра своей верой в победу и патриотичностью.

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