Осудившая СВО Мария Машкова заявила, что сцены с ней справедливо вырезали из сериала на "России 1"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Осудившая СВО Мария Машкова отреагировала на решение продюсеров убрать из финального монтажа все сцены с ней из сериала "Операция "Престол".

Фото: 7days.ru

После начала спецоперации актриса, которая уже долгое время живёт в США, отказалась от проектов в России и перестала общаться с поддержавшим СВО отцом Владимиром Машковым.

"Столько криков, что меня вырезали из сериала на телеканале "Россия 1". Но это лишь последствия моего выбора. Действительно, поделом. Я отказалась сниматься дальше сама. Об этом решении я ни разу не пожалела. Спасибо продюсерам, которые не наказали меня ни словом, ни рублём", — написала артистка в социальных сетях.

Машкова добавила, что была рада увидеть вместо себя на экране актрису Татьяну Арнтгольц.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.