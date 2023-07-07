Осудившая СВО Мария Машкова отреагировала на решение продюсеров убрать из финального монтажа все сцены с ней из сериала "Операция "Престол".
После начала спецоперации актриса, которая уже долгое время живёт в США, отказалась от проектов в России и перестала общаться с поддержавшим СВО отцом Владимиром Машковым.
"Столько криков, что меня вырезали из сериала на телеканале "Россия 1". Но это лишь последствия моего выбора. Действительно, поделом. Я отказалась сниматься дальше сама. Об этом решении я ни разу не пожалела. Спасибо продюсерам, которые не наказали меня ни словом, ни рублём", — написала артистка в социальных сетях.
Машкова добавила, что была рада увидеть вместо себя на экране актрису Татьяну Арнтгольц.
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