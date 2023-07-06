Телеведущий Андрей Малахов сравнил рейтинг своего шоу с проектами Первого канала

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Андрей Малахов сравнил рейтинг своего шоу на телеканале "Россия 1" с рейтингом проектов Первого канала.

Фото: eg.ru

Малахов ушёл с Первого канала пять лет назад, передав место ведущего ток-шоу "Пусть говорят" журналисту Дмитрию Борисову. Ходили слухи, что причиной стал финансовый аспект.

Его новое авторское шоу "Малахов" начало выходить на телеканале "Россия 1". Привычный для журналиста формат понравился зрителям конкурента, что отобразилось в стабильно высоком рейтинге передачи.

Накануне Малахов решил напомнить о своих успехах. Он опубликовал в социальных сетях пост Telegram-канала BRIEF, в котором утверждается, что сериал Первого канала "Великая" обгоняет по рейтингу шоу "Малахов".

"Похоже, у нас разное телесмотрение. Не поленился открыть таблицы, которые каждый день рассылаются руководству телеканалов", — написал журналист, добавив скриншот, где рейтинг его шоу превышает показатели контента "первого".

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