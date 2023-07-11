Кнутов объяснил, как уничтожить французские ракеты SCALP на Украине

Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления ВСУ. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон. Источник издания Agence France-Presse сообщил, что первые ракеты SCALP уже прибыли на территорию Незалежной.

Фото: Вадим Савицкий

Военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с Pravda.Ru объяснил, что крылатые ракеты SCALP являются аналогом британских Storm Shadow. Примерная дальность действия французских снарядов составляет 300 км, скорость на высотах от 30 до 50 метров — 900 км/ч.

"Это достаточно серьёзное оружие. Появление дополнительных ракет подобного типа создаст определённые трудности в работе нашей противовоздушной обороны, заставит принять меры для рассредоточения тыловых объектов, а также понадобится дополнительная защита штабов, пунктов управления, складов", — отметил Кнутов.

На данный момент противник планирует нанести удары по дальним тылам ВС РФ, которые находятся на расстоянии более 100 км. Также ВСУ намерены растянуть линию коммуникации, вывести из строя систему управления и прорвать линию обороны российской армии. Однако Россия знает, как бороться с ракетами Украины, подчеркнул эксперт.

"Необходимо уничтожать самолёты Су-24, которые являются их носителями. Также должны активно работать системы радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетные комплексы", — отметил собеседник Pravda.Ru.

Кнутов сообщил, что поставки французских ракет затянут спецоперацию. Более того, Франция неоднократно говорила о стремлении урегулировать конфликт на Украине мирным путём, но Париж идёт по пути эскалации, что говорит о двуличии французского руководства, добавил эксперт.