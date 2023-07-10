Вопрос о вступлении Швеции в НАТО не может решиться, пока Турция и Венгрия не утвердят протокол о приёме страны в альянс. Об этом проинформировал генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг.
"Я не могу сказать, когда завершится процесс парламентской ратификации. Я сам был членом парламента и могу сказать, что этот процесс требует времени. Важно, что документ будет передан президентом Эрдоганом на ратификацию в кратчайшие сроки. Окончательную дату должен назвать парламент Турции".
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с представителями Швеции и НАТО официально заявил об ускорении процесса ратификации протокола: он будет готов в кратчайшие сроки.
Венгрия также не остаётся в стороне: правительство страны сообщило, что "не будет последней страной, которая ратифицирует вступление Швеции".
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