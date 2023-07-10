Россия и страны Персидского залива: необходимо сохранить суверенитет Сирии

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Сирия должна оставаться территориально целостной, суверенной и независимой — такое мнение выразили представители России и стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на опубликованный документ.

Фото: cezarium.com

"Министры [иностранных дел] подчеркнули важность сохранения территориальной целостности, независимости, единства и суверенитета Сирии и выразили поддержку усилиям специального посланника [генсека ООН] по Сирии Гейра Педерсена".

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джассим Мухаммед аль-Будайв обсудили перспективы осуществления совместных проектов.