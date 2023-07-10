Появились изображения и видеокадры, представляющие собой предполагаемый облик американского истребителя шестого поколения, разрабатываемого в рамках программы NGAD (Next Generation Air Dominance). Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперты не смогли однозначно идентифицировать один из силуэтов и предположили, что истребители шестого поколения станут неуязвимыми для систем противовоздушной обороны.
"Хвостовое оперение отсутствует. Это даёт малую заметность. Двигатели, судя по всему, размещены в фюзеляже. Узкие сопла — сверху, чтобы нижняя ромбовидная плоскость гасила тепловую сигнатуру", — отметили эксперты.
Истребитель может получить возможность взаимодействовать сразу с несколькими БПЛА. Дополнительной опцией самолётов шестого поколения станет повышенная сетецентричность.
"Специалисты отмечают: скорее всего, F-X, как иногда обозначают перспективный истребитель, станет последним пилотируемым в истории США. После него в небе останутся одни дроны", — указали эксперты.
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