РИА Новости: в США приоткрыли тайну программы NGAD

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Появились изображения и видеокадры, представляющие собой предполагаемый облик американского истребителя шестого поколения, разрабатываемого в рамках программы NGAD (Next Generation Air Dominance). Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ria.ru

Эксперты не смогли однозначно идентифицировать один из силуэтов и предположили, что истребители шестого поколения станут неуязвимыми для систем противовоздушной обороны.

"Хвостовое оперение отсутствует. Это даёт малую заметность. Двигатели, судя по всему, размещены в фюзеляже. Узкие сопла — сверху, чтобы нижняя ромбовидная плоскость гасила тепловую сигнатуру", — отметили эксперты.

Истребитель может получить возможность взаимодействовать сразу с несколькими БПЛА. Дополнительной опцией самолётов шестого поколения станет повышенная сетецентричность.

"Специалисты отмечают: скорее всего, F-X, как иногда обозначают перспективный истребитель, станет последним пилотируемым в истории США. После него в небе останутся одни дроны", — указали эксперты.

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