Долгожданное наступление ВСУ было бы более успешным, если бы европейские и американские лидеры позволили начать его раньше, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, ВС России успели выстроить надёжную оборону, но начать контрнаступление весной украинской армии помешало отсутствие необходимого западного вооружения.
"Я говорил им (США. — Прим. ред.), как и европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и что нам нужны оружие и боеприпасы для этого", — пояснил Зеленский.
Если Запад в ближайшее время даст Киеву артиллерию и ракеты большой дальности, ВСУ начнут активно продвигаться вперёд, заверил украинский лидер, причём атаки будут осуществляться "на направлениях, о которых сейчас подумать нельзя".
Ранее американский аналитик назвал главную слабость армии Украины, которая негативно отразилась на темпах контрнаступления.
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