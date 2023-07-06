Зеленский заявил, что уговаривал США и Европу начать контрнаступление ВСУ раньше

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Долгожданное наступление ВСУ было бы более успешным, если бы европейские и американские лидеры позволили начать его раньше, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: tvc.ru

По его словам, ВС России успели выстроить надёжную оборону, но начать контрнаступление весной украинской армии помешало отсутствие необходимого западного вооружения.

"Я говорил им (США. — Прим. ред.), как и европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и что нам нужны оружие и боеприпасы для этого", — пояснил Зеленский.

Если Запад в ближайшее время даст Киеву артиллерию и ракеты большой дальности, ВСУ начнут активно продвигаться вперёд, заверил украинский лидер, причём атаки будут осуществляться "на направлениях, о которых сейчас подумать нельзя".

Ранее американский аналитик назвал главную слабость армии Украины, которая негативно отразилась на темпах контрнаступления.