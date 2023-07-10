Спецслужбы Польши задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России

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О задержании в Польше гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже в пользу России, сообщила пресс-служба министра внутренних дел Мариуша Каминьского, пишет ТАСС.

Фото: w-dog.ru

Агентство внутренней безопасности страны заявляет, что украинец находился в Польше с 2019 года, его задержали 21 июня. Ему предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, связанной с ведением шпионской деятельности.

По данным следствия, задержанный вёл наблюдение за критически важной инфраструктурой в Польше, в том числе военными объектами.

Равнее сообщалось о задержании польскими спецслужбами российского хоккеиста Максима Сергеева, которому грозит до десяти лет лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу Москвы.

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