Посольство РФ: власти США де-факто признались в совершении военных преступлений на Украине

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Вашингтон де-факто признался в совершении военных преступлений на Украине, приняв решение о поставке кассетных снарядов киевскому режиму, следует из заявления представителей посольства РФ в США.

Фото: Министерство обороны Украины

Как отметили в посольстве, директор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби публично сообщил, что от американских бомб будет умирать гражданское население.

"Чиновник де-факто признался в совершении Соединёнными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта", — сказано в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники посольства считают, что США действуют по принципу "хуже уже не будет". Они подчеркнули: Вашингтон всеми способами пытается добиться стратегического поражения РФ, но это "несбыточная мечта" Белого дома.

Ранее президент США Джо Байден проинформировал, что решил передать Киеву кассетные боеприпасы. По его мнению, благодаря этим снарядам ВСУ увеличат темпы контрнаступления. Киев пообещал Вашингтону не применять кассетные бомбы на территории России.