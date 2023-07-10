Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российский доброволец Топаз рассказал, что его пытали в украинском плену
Боец ВС РФ "Топаз": выкуп из украинского плена стоил $20 тысяч и не гарантировал жизнь
Украинская армия использует пленных россиян для "разминирования" полей
Пандемия вызвала проблемы с развитием у детей
Дарвин ошибался: открыта новая тактика размножения пауков
"Царьград": туристы из России назвали самые ужасные страны для отдыха в 2023 году
Врач-кардиолог Грант Шехян назвал четыре ошибки, которые превращают полезные каши в яд
Смертельный для человека патоген был обнаружен у собак
Украина осудила футбольный турнир в России

Посольство РФ: власти США де-факто признались в совершении военных преступлений на Украине

1:09
Мир

Вашингтон де-факто признался в совершении военных преступлений на Украине, приняв решение о поставке кассетных снарядов киевскому режиму, следует из заявления представителей посольства РФ в США.

Посольство РФ: власти США де-факто признались в совершении военных преступлений на Украине
Фото: Министерство обороны Украины

Как отметили в посольстве, директор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби публично сообщил, что от американских бомб будет умирать гражданское население.

"Чиновник де-факто признался в совершении Соединёнными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта", — сказано в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники посольства считают, что США действуют по принципу "хуже уже не будет". Они подчеркнули: Вашингтон всеми способами пытается добиться стратегического поражения РФ, но это "несбыточная мечта" Белого дома.

Ранее президент США Джо Байден проинформировал, что решил передать Киеву кассетные боеприпасы. По его мнению, благодаря этим снарядам ВСУ увеличат темпы контрнаступления. Киев пообещал Вашингтону не применять кассетные бомбы на территории России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Страшный удар по экономике: чего стоит Германии членство в ЕС

Европейский Центральный Банк требует от Германии выплат долгов других государств.

РИА Новости проинформировало, что ФРГ не по карману общеевропейские ценности
РИА Новости: сила мышц запускает внутренний механизм омоложения человека
Работа мышц запускает внутренний процесс омоложения
Разведка: РФ снова получила абсолютный повод для объявления войны Украине
Стало известно, когда кофе работает как лекарство
Швейцарские учёные: активное потребление белка может предотвращать депрессию Анастасия Жукова Темина Туаева: патриотические темы рождаются естественным образом Анжела Якубовская Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев
Боевики Азова* обречены на смерть. Эрдоган опять в выигрыше
ВСУ терпят поражение из-за Суровикина, заявил Марк Галеотти
Украина пыталась атаковать АЭС в Смоленской области
Украина пыталась атаковать АЭС в Смоленской области
Последние материалы
"Царьград": туристы из России назвали самые ужасные страны для отдыха в 2023 году
Врач-кардиолог Грант Шехян назвал четыре ошибки, которые превращают полезные каши в яд
Смертельный для человека патоген был обнаружен у собак
Украина осудила футбольный турнир в России
Азаренко была ошибочно освистана зрителями Уимблдона
Диетолог Соломатина назвала продукты, которые понижают артериальное давление
Science Norway: норвежец нашёл захоронение викингов на заднем дворе
Врач-кардиолог Нана Погосова рассказала, как убрать опасные наслоения на сосудах
Компания SpaceX допустила утечку радиации в космос
Диетолог Мансурова назвала продукты, которые можно есть без ограничений и не толстеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников