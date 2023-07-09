Полковник Галактерос: Киев может получить в Вильнюсе гарантии вступления НАТО в конфликт

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На саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе украинским властям могут гарантировать участие войск НАТО в конфликте при определённых условиях.

Фото: https://t.me/RtrDonetsk/15497

Таким образом, считает полковник французской армии Каролин Галактерос, Киеву компенсируют отказ в присоединении к западному военному блоку.

"Можно предположить, что Украина получит гарантии вступления в игру ряда других сил, если по ней будет нанесён удар, который посчитают неприемлемым", — пояснила она в интервью агентству ТАСС.

В качестве примера подобного удара военный эксперт назвала диверсию на Запорожской АЭС, которая будет сопровождаться утечкой радиоактивных материалов, вслед за чем на стороне ВСУ выступит либо весь блок НАТО, либо отдельные страны альянса.

Ранее бизнесмен из Германии обвинил Зеленского в совершении глупой ошибки: украинский лидер зря понадеялся на помощь Соединённых Штатов.