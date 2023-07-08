Президент Украины Владимир Зеленский должен был соглашаться на условия Москвы для прекращения боевых действий, но сейчас упустил эту возможность.
Такое заявление сделал известный бизнесмен немецко-финского происхождение Ким Дотком на своей странице в соцсети.
"Прислушиваться к пустым обещаниям непоколебимой поддержки со стороны правительства США в обмен на отказ от разумного мирного соглашения с Россией было глупой и дорогостоящей ошибкой для Украины", — написал предприниматель.
По его словам, у Киева остаётся последняя возможность избежать неминуемого поражения — втянуть Североатлантический альянс в конфликт.
"Еще одна страна — жертва США", — резюмировал Дотком.
Ранее финские фермеры пожаловались на украинских беженцев, которые не хотят работать, предпочитая жить на социальные пособия от местных властей.
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