Немецкий предприниматель Дотком: Зеленский допустил глупую ошибку, когда понадеялся на США

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Президент Украины Владимир Зеленский должен был соглашаться на условия Москвы для прекращения боевых действий, но сейчас упустил эту возможность.

Фото: yaplakal.com

Такое заявление сделал известный бизнесмен немецко-финского происхождение Ким Дотком на своей странице в соцсети.

"Прислушиваться к пустым обещаниям непоколебимой поддержки со стороны правительства США в обмен на отказ от разумного мирного соглашения с Россией было глупой и дорогостоящей ошибкой для Украины", — написал предприниматель.

По его словам, у Киева остаётся последняя возможность избежать неминуемого поражения — втянуть Североатлантический альянс в конфликт.

"Еще одна страна — жертва США", — резюмировал Дотком.

Ранее финские фермеры пожаловались на украинских беженцев, которые не хотят работать, предпочитая жить на социальные пособия от местных властей.