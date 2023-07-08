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Yle: фермеры в Финляндии жалуются на украинцев, которые отказываются работать ради пособий

0:45
Мир

Финским фермерам приходится нанимать сезонных рабочих из Средней Азии, так как украинские беженцы отказываются трудиться на сборе ягод.

Yle: фермеры в Финляндии жалуются на украинцев, которые отказываются работать ради пособий
Фото: pxhere. com

Мигранты с Украины опасаются, что власти перестанут платить им социальные пособия.

"У нас есть свободные руки рядом, но фермерам приходится возить рабочих за тысячи километров", — пожаловалась владелица ягодной фермы Улла Хюннинен изданию Yle.

Она пояснила, что вынуждена набирать гастарбайтеров в Киргизии и Узбекистане.

В ситуации пообещали разобраться местные парламентарии, которые призвали на государственном уровне сократить пособие беженцам, чтобы "работать навсегда стало выгоднее, чем жить на социальном обеспечении".

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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