Финским фермерам приходится нанимать сезонных рабочих из Средней Азии, так как украинские беженцы отказываются трудиться на сборе ягод.
Мигранты с Украины опасаются, что власти перестанут платить им социальные пособия.
"У нас есть свободные руки рядом, но фермерам приходится возить рабочих за тысячи километров", — пожаловалась владелица ягодной фермы Улла Хюннинен изданию Yle.
Она пояснила, что вынуждена набирать гастарбайтеров в Киргизии и Узбекистане.
В ситуации пообещали разобраться местные парламентарии, которые призвали на государственном уровне сократить пособие беженцам, чтобы "работать навсегда стало выгоднее, чем жить на социальном обеспечении".
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