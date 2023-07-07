После начала спецоперации польские власти упростили въезд в страну украинским беженцам, что стало фатальной ошибкой Варшавы.
Мигранты привезли с собой коррупцию и беззаконие, заявил польский обозреватель Макер Галаш.
"Открытие границ для украинских беженцев было роковой ошибкой. Это как открыть врата в ад, из которого теперь выходят черти", — написал он в издании Niezalezny Dziennik Polityczny.
Украинцы требуют бесплатно их селить, кормить, лечить, учить, но в качестве благодарности отказываются соблюдать польские законы, нарушают права местных жителей и не придерживаются принципов элементарной человеческой морали, пояснил Галаш.
Беженцы торгуют наркотиками, оружием, людьми, добавил он, а "украинские патриоты" зарабатывают на беспорядках во Франции, принимая активное участие в так называемых "проплаченных потасовках".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Потребляя более трети всех позвоночных животных Земли, самый прожорливый хищник оказывает ошеломляющее воздействие на экологию.