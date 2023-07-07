NDP: Польша открыла "врата в ад", пустив в страну "чертей" — украинских беженцев

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

После начала спецоперации польские власти упростили въезд в страну украинским беженцам, что стало фатальной ошибкой Варшавы.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/55863

Мигранты привезли с собой коррупцию и беззаконие, заявил польский обозреватель Макер Галаш.

"Открытие границ для украинских беженцев было роковой ошибкой. Это как открыть врата в ад, из которого теперь выходят черти", — написал он в издании Niezalezny Dziennik Polityczny.

Украинцы требуют бесплатно их селить, кормить, лечить, учить, но в качестве благодарности отказываются соблюдать польские законы, нарушают права местных жителей и не придерживаются принципов элементарной человеческой морали, пояснил Галаш.

Беженцы торгуют наркотиками, оружием, людьми, добавил он, а "украинские патриоты" зарабатывают на беспорядках во Франции, принимая активное участие в так называемых "проплаченных потасовках".