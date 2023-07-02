В Одессе ищут 200 миллионов гривен, выделенные на бомбоубежища в 2022 году

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Украинские правоохранители проводят проверку по факту непригодности 90% бомбоубежищ Одессы, на оборудование которых год назад было выделено 200 миллионов гривен (около 480 миллионов рублей).

"Пригодными к использованию по предназначению являются лишь 10% из 245 сооружений, временно ограниченно годными — 20%, ограниченно годными — 35%, непригодными — 35% убежищ", — рассказал агентству РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.

Как показала проверка, 37 одесских бомбоубежищ не оборудованы входной дверью, в 82 отсутствует электричество, в 134 сооружениях сломана вентиляция.

"На ремонт и оборудование ЗСГЗ (защитных сооружений гражданской защиты. — Прим. ред.), восполнение запасов продовольствия и питьевой воды в 2022 году было выделено более 200 миллионов гривен", — рассказал собеседник журналистам.

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