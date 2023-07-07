Талибы*, радикальное религиозно-политическое военизированное движение, приостановили работу салонов красоты в Афганистане, чтобы сохранить семейный бюджет населения в сложное экономико-политическое время. Такую информацию передаёт EADaily.
Траты девушек на косметические услуги, по мнению представителя министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного Акифа Мухаджира, излишне расточительны и с каждым разом становятся более заоблачными.
Более того, как отмечает политик, такие процедуры, как коррекция формы бровей и наращивание волос, противоречат шариату.
Напомним, ранее правительство Афганистана заявило о решении прекратить работу салонов красоты с 25 июля. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
* - организация, запрещённая на территории РФ.
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