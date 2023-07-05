Times: у НАТО остался год, чтобы принять Украину в альянс до возможной победы Трампа

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У руководства Североатлантического альянса остался максимум год для принятия Украины в состав военного блока. Об этом пишет The Times.

Фото: AF.mil

Как напомнил обозреватель британского издания Роджер Бойес, в следующем году на президентских выборах в США может победить экс-глава государства Дональд Трамп, что создаст сложности для присоединения Украины к НАТО.

По его мнению, Киев не будет получать западную военную и финансовую помощь в прежних объёмах в случае прихода Трампа к власти.

Бойес считает, что Украину следует принять в НАТО в ускоренном порядке, а также предоставить ей временные гарантии безопасности до получения места в альянсе.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал лидера США Джо Байдена "прямо сейчас" включить его государство в состав военного блока, чтобы солдаты ВСУ получили дополнительную мотивацию для продолжения боёв.