У руководства Североатлантического альянса остался максимум год для принятия Украины в состав военного блока. Об этом пишет The Times.
Как напомнил обозреватель британского издания Роджер Бойес, в следующем году на президентских выборах в США может победить экс-глава государства Дональд Трамп, что создаст сложности для присоединения Украины к НАТО.
По его мнению, Киев не будет получать западную военную и финансовую помощь в прежних объёмах в случае прихода Трампа к власти.
Бойес считает, что Украину следует принять в НАТО в ускоренном порядке, а также предоставить ей временные гарантии безопасности до получения места в альянсе.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал лидера США Джо Байдена "прямо сейчас" включить его государство в состав военного блока, чтобы солдаты ВСУ получили дополнительную мотивацию для продолжения боёв.
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