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Япония отказалась от части санкций против России

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Мир

Япония сделала исключение и отменила некоторые антироссийские санкции.

Страна восходящего солнца решила поддержать ряд российских СПГ-проектов по строительству и инжинирингу.

Ранее в Японии осудили закон РФ о Победе над Японией.

По информации издания oilcapital.ru, Министерство финансов Японии приняло решение в целях энергетической безопасности страны нарушить некоторые санкции против России. Согласно заявлениям ведомства, помощь японских партнёров получат проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Арктик СПГ 2".

Энергетика Японии на 3% зависит от России.

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Подробности проекта Сахалин-1. Технологии, затраты и выгода.
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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