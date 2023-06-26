В Токио выразили обеспокоенность по поводу принятия Россией закона о Победе над Японией

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно прокомментировал принятие в России закона о Дне Победы над милитаристской Японией.

По словам политика, это может спровоцировать антияпонские настроения в России и антироссийские в Японии.

По дипломатическим каналам до Москвы была доведена позиция Токио. Мацуно призывает не создавать ненужное противостояние между народами.

Напомним, в субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании дня воинского славы, отмечаемого 3 сентября, в "День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны".