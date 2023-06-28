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В Киеве встревожены увеличением численности психбольных украинцев

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Мир

На Украине ожидают серьёзный рост психических заболеваний.

Об этом сообщает супруга президента Украины Елена Зеленская.

"По данным, исследований ВОЗ, в ближайшие годы у каждого пятого украинца будет риск возникновения или развития заболеваний, связанных с ментальным здоровьем", — цитирует жену Зеленского "ПолитНавигатор".

По её словам, последствия могут быть тяжёлыми для экономики и здравоохранения Украины, а проблемой будут не только психически нездоровые украинцы.

Будет больше людей на инвалидных креслах, а также больше людей с протезами и с ампутацией. Также на Украине уже много людей с недостатками зрения и слуха, подытожила Зеленская.

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“Тебя раздавят как клопа”: Телефонный разговор Путин-Лукашенко-Пригожин
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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