Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России в Карибском регионе

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Министр обороны России Сергей Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником РФ в Карибском регионе.

Заявление было сделано во время встречи с кубинским коллегой Альваро Лопесом Мьерой.

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что Гавана своё отношение к Москве продемонстрировала пониманием причин начала специальной военной операции на Украине.

Шойгу добавил, что российско-кубинские отношения переживают подъём, а двусторонний политический диалог демонстрирует высокие темы развития. Стороны планируют совместную реализацию нескольких военно-технических проектов.