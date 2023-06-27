Министр обороны России Сергей Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником РФ в Карибском регионе.
Заявление было сделано во время встречи с кубинским коллегой Альваро Лопесом Мьерой.
Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что Гавана своё отношение к Москве продемонстрировала пониманием причин начала специальной военной операции на Украине.
Шойгу добавил, что российско-кубинские отношения переживают подъём, а двусторонний политический диалог демонстрирует высокие темы развития. Стороны планируют совместную реализацию нескольких военно-технических проектов.
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