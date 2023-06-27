Контрнаступление ВСУ обречено: на Украине начался Берлин 1945-го

Контрнаступление украинских войск обречено на провал, считает бывший офицер армии США Станислав Крапивник. Он отметил несколько признаков, которые на это указывают.
ВСУ начали "контрнаступ" неуверенно, медленно и слабо, приводит "Царьград" слова военного. Для ощутимых успехов необходим плотный огонь, которого не было. Помимо этого, взаимодействие между украинскими подразделениями низкая, а солдаты бросают вверенную им технику, которая находится в рабочем состоянии. А это значит, что мотивации в рядах ВСУ нет.
"Например, танк идёт вперёд, прикрывает пехоту. У него подорвалась гусеница на мине или в результате прямого удара. Солдаты ВСУ бросают такие "Леопарды" ещё в рабочем состоянии. Если бы мотивация была достаточно сильной, экипаж сидел бы там до конца, поддерживая огнём своих, пока те двигаются вперёд. Но что мы видим? Люди бегут", — сказал Крапивник.
Первая армия Украины была профессиональной. Сейчас в строю уже третья армия, и она далека от совершенства. Украина продолжает мобилизацию. Такая же была в 1945 году в Берлине, когда на фронт бросали всех и всё, заключил офицер.
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