Александр Лукашенко распорядился привести армию в полную боевую готовность

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления отдал распоряжение по приведении армии в полную боевую готовность. Он подчеркнул: было тяжело наблюдать за событиями, которые происходят в России.

"Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно", — указал Лукашенко.

У Белоруссии есть технические возможности, чтобы противостоять угрозе, которая исходит со стороны Запада, заявил президент.