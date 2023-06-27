Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления отдал распоряжение по приведении армии в полную боевую готовность. Он подчеркнул: было тяжело наблюдать за событиями, которые происходят в России.
"Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно", — указал Лукашенко.
У Белоруссии есть технические возможности, чтобы противостоять угрозе, которая исходит со стороны Запада, заявил президент.
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