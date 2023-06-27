Скотт Риттер заявил о скором уничтожении ВСУ из-за лжи НАТО

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Лидеры НАТО неоднократно говорили о победе украинской армии в рамках контрнаступления. Однако эта "поддержка" обрекла киевский режим на полное уничтожение, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Он подчеркнул: Североатлантический альянс обманул Украину.

"Они вели военную игру, давшую украинцам ложное чувство надежды. Альянс добровольно послал этих солдат на смерть", — указал эксперт в эфире Youtube-канала журналиста Ричарда Медхерста.

Именно Запад убедил президента Владимира Зеленского в том, что наступление ВСУ завершится победой Киева. НАТО продемонстрировало лидеру Незалежной компьютерную симуляцию сценария, где российская армия потерпела поражение. В реальности атака Киева привела к большим потерям, указал Риттер.

"У украинцев шансов нет. Всё закончится стратегическим поражением не только для Украины, но и для её спонсоров из НАТО", — подытожил он.