Лидеры НАТО неоднократно говорили о победе украинской армии в рамках контрнаступления. Однако эта "поддержка" обрекла киевский режим на полное уничтожение, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Он подчеркнул: Североатлантический альянс обманул Украину.
"Они вели военную игру, давшую украинцам ложное чувство надежды. Альянс добровольно послал этих солдат на смерть", — указал эксперт в эфире Youtube-канала журналиста Ричарда Медхерста.
Именно Запад убедил президента Владимира Зеленского в том, что наступление ВСУ завершится победой Киева. НАТО продемонстрировало лидеру Незалежной компьютерную симуляцию сценария, где российская армия потерпела поражение. В реальности атака Киева привела к большим потерям, указал Риттер.
"У украинцев шансов нет. Всё закончится стратегическим поражением не только для Украины, но и для её спонсоров из НАТО", — подытожил он.
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