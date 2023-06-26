Лидер правоцентристской партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис одержал победу на парламентских выборах, в связи с чем получил поздравления от президента Украины Владимира Зеленского. Лидер киевского режима, в свою очередь, пригласил греческого политика посетить столицу на реке Днепр.
"С победой на парламентских выборах в Греции. Рассчитываю на дальнейшее укрепление традиционно близких и дружеских отношений Греции и Украины. <…> Буду рад приветствовать Кириакоса Мицотакиса в Киеве".
Напомним, что 26 июня прошли парламентские выборы, по результатам которых кресло премьер-министра занял Кириакос Мицотакис: политик уже принял присягу и стал официальным главой нового правительства страны.
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