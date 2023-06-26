Правила кредитования с 2015 года меняли в МВФ трижды ради киевского режима, следует из заявления исполнительного директора от РФ в МВФ Алексея Можина.
В последний раз порядок кредитования был изменён так, что МВФ наделил себя правом на предоставление финансовой поддержки странам, по сути, находящимся, в состоянии войны.
Ранее такие государства кредиты от МВФ не получали, пишет РИА Новости.
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