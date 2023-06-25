Kayhan: заявление Госсекретаря США Блинкена по поводу тайваньского вопроса удивило мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен приковал к себе много внимания в связи с визитом в Китай, который не обошёлся без критики со стороны некоторых американских политиков. Однако, несмотря на это, поездка Блинкена была необходимой, учитывая сложности, с которыми сталкиваются Соединённые Штаты как на внутренней, так и на международной арене.

Главная идея, которую Блинкен выразил во время визита, заключается в стремлении США к стабильным и взаимовыгодным отношениям с Китаем. Это подразумевает не только признание Китая и его интересов, но и готовность идти на компромиссы в некоторых вопросах, включая статус Тайваня. Аналитики иранского издания Kayhan расценили заявление Блинкена о том, что США готовы считать Тайвань частью "большого Китая", как "движение на попятную".

Блинкен также подчеркнул, что Соединённые Штаты не стремятся к "новой холодной войне" с Китаем, а предпочитают взаимодействие и диалог. Главная цель США заключается в создании стабильной среды, в которой обе страны могут развиваться и достигать своих интересов, заявил госсекретарь.

Этот визит и высказывания Блинкена показали, что состояние США далеко от идеального. События на Ближнем Востоке и Украине, а также глобальные проблемы требуют от Соединённых Штатов поиска неудобных для них компромиссов.