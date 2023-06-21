Moon of Alabama: США признали своё поражение в борьбе с Россией и Китаем

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Авторы издания Moon of Alabama утверждает, что Соединённые Штаты признали свое поражение в борьбе с Россией и Китаем.

Фото: РИА Новости

Администрация Байдена признала неудачу в своих внешнеполитических действиях, включая контрнаступление в Украине и отношение к Тайваню.

Статья отмечает, что контрнаступление на Украине, к которому готовилось НАТО, не принесло ожидаемых результатов. США не смогли вернуть инициативу на поле боя. Целью Соединённых Штатов была интеграция Украины в НАТО, что позволило бы разместить американское оружие в стране и направить его против России. Однако Байден отказался упрощать процесс вступления Украины в НАТО. Эксперты считают это признаком поражения США.

Также визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай также закончился признанием поражения. Блинкен заявил, что США не будут поддерживать независимость Тайваня и отделение острова от Китая. Это означает изменение в позиции Вашингтона. Они отказались от своей прежней поддержки Тайваня.

США имеют сложную историю в отношении Тайваня. На протяжении многих лет США предоставляли определенную поддержку острову в его стремлении сохранить независимость от Китайской Народной Республики (КНР).

Эти два поражения в борьбе против "остального мира" означают конец доктрины Вулфовица. Согласно этой концепции, США стремятся сохранить свою гегемонию и предотвратить возникновение реальных конкурентов на мировой арене. Вашингтон активно использует свои военные, экономические и политические ресурсы для достижения этой цели. Однако, по мнению авторов статьи, США проиграли своё противостояние и с Россией, и с Китаем, что означает конец этой доктрины.