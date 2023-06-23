EurAsian Times: сверхсекретная подлодка России "Белгород" вызвала панику в США

Аналитик издания EurAsian Times Сакши Тивари заявил, что новая российская атомная подлодка "Белгород", вооружённая ядерными торпедами "Посейдон", вызывает панику у врагов России на Западе. Подводная лодка, которая должна быть принята на вооружение в 2023 году, является самой большой подлодкой, построенной за последние 40 лет.

Фото: mil.ru

Тивари отмечает, что "Посейдон" придаёт новое значение ядерному сдерживанию и может изменить существующую парадигму. Скорость торпеды может достигать 108 узлов, что делает её сверхбыстрой и неуловимой. Она также способна скрываться на глубине в один километр. Удар "Посейдона" может привести к уничтожению прибрежной инфраструктуры и вызвать радиоактивное цунами.

Аналитик считает, что торпеда "Посейдон" вызывает ужас у руководства США, так как её перемещение невозможно отследить или остановить. Эта новая военная возможность России позволяет обойти американские системы противоракетной обороны, размещённые в Европе, и создаёт геополитический дисбаланс в пользу России.