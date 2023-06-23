Из-за неконтролируемого распространения западного оружия, которое передали ВСУ, Израиль воздерживается от поставок, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, Тель-Авив уже видит эти вооружения у своих границ.
Как подчеркнул премьер, Израиль находится "в особом положении" по данному вопросу.
"Во-первых, у нас близкая военная граница с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе над Сирией, — заявил Нетаньяху The Jerusalem Post. — Во-вторых, мы также обеспокоены по поводу того, что любые системы, которые мы дадим Украине, могут быть использованы против нас. Это на деле уже случилось с западными противотанковыми вооружениями, которые мы теперь находим у наших границ".
По словам премьера, оружие может попасть в руки иранцев, что обернётся для Израиля проблемами и несёт угрозу ещё большей эскалации. Нетаньяху подчеркнул, что в этом вопросе Тель-Авив предпочитает действовать очень осторожно.
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