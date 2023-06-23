"Страна.ua": вслед за Ивано-Франковском всеобщую мобилизацию объявили в Киеве

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Вслед за Ивано-Франковском всеобщую мобилизацию объявили в столице Украины Киеве, сообщили украинские СМИ. Гражданам необходимо явиться в военкомат в течение 10 дней.

Как передают украинские СМИ, в Сеть просочился приказ начальника территориального центра комплектования.

"Вслед за Ивано-Франковском всеобщая мобилизация через "систему одной повестки" пришла в Киев", — пишет "Страна.ua".

Ранее в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию и запретили мужчинам покидать регион. Кроме того, согласно информации, гражданам нельзя лечь на плановую госпитализацию.