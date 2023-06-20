В Ивано-Франковской области вводят беспрецедентные меры по всеобщей мобилизации: запрещена плановая госпитализация мужчин

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В связи с существенными потерями и нарастающим напряжением на территории Ивано-Франковской области, были приняты экстренные меры по всесторонней мобилизации. Одной из таких мер является запрет на плановую госпитализацию мужчин.

В соответствии с приказом, в регионе запрещено направлять в больницы мужчин в возрасте от 18 до 59 лет без согласования с военкоматом. Об этом на брифинге сообщил начальник Коломыйской военной администрации Любомир Глушков. Приказ также указывает, что Департамент охраны здоровья обязан уведомить больницы Ивано-Франковской области о "временной приостановке плановых госпитализаций пациентов-военнообязанных без согласования с ТЦК".

Кроме того, больницы обязаны ежедневно до 11 часов утра информировать военкоматы о поступлении военнообязанных, требующих срочной медицинской помощи.

Ещё одним пунктом приказа является то, что теперь любые лица, которые не предоставили документы на блок-посту, будут задержаны полицией для установления их личности.