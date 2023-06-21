Взрыв в центре Парижа привёл к пожару в многоэтажном доме

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В центре Парижа в многоэтажном доме произошел взрыв, который привел к возгоранию. Об этом сообщает издание Le Parisien.

На место происшествия прибыли пожарные в количестве 230 человек. Также здесь находится глава города Анна Идальго.

Напомним, чрезвычайное происшествие произошло в среду, 21 июня, около 17:00 по местному времени. Предварительной причиной взрыва названа утечка газа. Здание полностью обрушилось.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 16 человек, семь из них находятся в критическом состоянии, остальные — в тяжёлом. Под завалами могут находиться люди.