Le Monde: Париж придумал, как завершить СВО и усадить Зеленского за стол переговоров

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Париж намерен поддержать запрос Киева на вступление в НАТО на предстоящем саммите блока в Литве, сообщили французские журналисты со ссылкой на анонимный источник в правительстве страны. Франция считает, что это позволит надавить на Россию и завершить конфликт.

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Кроме прочего, по данным источника, членство Украины в альянсе поможет сподвигнуть лидера Незалежной Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой.

"По нашей информации, недавний совет обороны, собравшийся 12 июня в Елисейском дворце, рассмотрел гипотезу о возможном присоединении Украины (к НАТО. — Прим. ред.), вариант, который в настоящее время рассматривается в Париже как самостоятельная гарантия безопасности, поскольку он может обескуражить Россию", — пишет Le Monde.

Как уточнили авторы, сейчас Париж больше склоняется к позиции стран Балтии, что Киеву необходимо вступить в альянс, чтобы завершить конфликт и получить гарантии безопасности.