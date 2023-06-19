Политолог Сергей Марков объяснил, почему Китай согласился признавать роль США как глобального лидера.
Марков назвал прорывом переговоры КНР с США, на которых Си Цзиньпин объяснил, что миру выгодны хорошие отношения США и Китая, который отказался от борьбы с США за глобальное первенство.
Китай будет уважать интересы США. И не будет бросать вызов этим интересам США. И не будет пытаться подменить США", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Китаю, по словам Маркова, удалось убедить США не делать шаги к признанию независимости Тайваня. Кроме того, Китай получил гарантию того, что США не будут устраивать в КНР "цветных революций".
"Если эти заявления отражают реальность, это может быть плохая новость для России. И это может быть хорошая новость для мировой экономики", — выразил своё мнение Марков.
Ранее Сергея Маркова удивил визит лидеров стран Африки в Киев перед встречей с Владимиром Путиным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке".