Пушилин оценил слова о фактическом завершении демилитаризации Украины

1:24 Your browser does not support the audio element. Мир

Врио главы ДНР Денис Пушилин высказался по поводу заявления, сделанного пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым, сообщившего о фактическом завершении демилитаризации Украины.

Фото: glavadnr.ru

Пушилин подтвердил, что обратил внимание на беспокойство в соцсетях, вызванное заявлением об окончании демилитаризации Украины. Врио главы ДНР напомнил слова президента РФ, заявившего, что на территории Украины фактически полностью уничтожено находившееся там западное вооружение — имеются в виду и сама военная техника, и ремонтные базы, и производственные мощности.

"То есть единственная возможность сейчас Украине продолжать свою агрессию в отношении нашего региона в том числе — это как раз поставки западной техники, западных боеприпасов, то есть это единственная возможность, поэтому в этой части имелось в виду, что демилитаризация завершена", — сказал Пушилин в беседе с РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что это заявление отнюдь не означает продолжение проведения денацификации на Украине и освобождение территории ДНР, Запорожской области, Херсонской области.

Ранее Песков проинформировал о фактическом выполнении задачи по демилитаризации Украины в интервью телеканалу RT Arabic.