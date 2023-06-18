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РИА Новости: Саудовская Аравия решилась на отчаянный шаг, чтобы поднять цены на нефть

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Мир

Власти Саудовской Аравии объявили о неожиданном и неоднозначным шаге: нефтедобычу в королевстве решено сократить до десятилетнего минимума.

Таким образом Эр-Рияд добивается роста биржевых котировок на чёрное золото, отмечают эксперты агентства РИА Новости.

"Пока речь только об июле, но продление более чем вероятно. Как пояснил министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман, он "сделает всё возможное, чтобы вернуть рынку стабильность", — пишут авторы материала.

Кремль не спешит присоединяться к своему союзнику по ОПЕК+ и вслед за саудитами снижать производство нефти.

Ранее в Турции предложили мэрии Парижа способ освободить французскую столицу от мышей и крыс с помощью "армии" турецких бездомных животных.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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