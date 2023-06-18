Столица Франции захвачена грызунами, а все усилия парижских властей по борьбе с крысами и мышами пропадают даром, заявил турецкий обозреватель Мевлют Тезель.
Потраченные 1,7 миллиона евро, герметичные мусорные баки, крысиный яд не дали результатов: вместо Эйфелевой башни, музеев и красивых улиц туристы обращают внимание на город, кишащий крысами.
"В настоящее время мэрия использует другой подход и предпринимает шаги для "мирного сосуществования с грызунами". У парижан решено рассеять предубеждения против крыс и побудить принимать их", — пишет Тезель в издании Sabah.
Он посоветовал администрации Парижа брать пример со Стамбула, где живёт 16 миллионов человек, но отсутствует проблемы с крысами. Очистить французскую столицу от "захватчиков" обозреватель предлагает с помощью "армии" турецких собак и кошек.
"Если мы создадим на улицах армию собак и полосатых кошек и отправим их в Париж, проблема будет решена", — уверен Тезель.
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