Foreign Policy: у НАТО нет хороших новостей для Украины

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Украине грозит большое разочарование уже в июле, заявили американские аналитики, со ссылкой на инсайд. По их мнению, у Североатлантического альянса нет хороших новостей для Незалежной.

Фото: commons.wikimedia. org

Так, по данным американских обозревателей, с членством Незалежной в НАТО уже всё решено.

"Foreign Policy стало известно, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в следующем месяце в Вильнюсе в Литве", — пишет издание.

По информации СМИ, официальному Киеву даже не обозначат временной отрезок, в течение которого блок сможет сделать приглашение Украины вступить в альянс.