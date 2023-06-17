Украине грозит большое разочарование уже в июле, заявили американские аналитики, со ссылкой на инсайд. По их мнению, у Североатлантического альянса нет хороших новостей для Незалежной.
Так, по данным американских обозревателей, с членством Незалежной в НАТО уже всё решено.
"Foreign Policy стало известно, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в следующем месяце в Вильнюсе в Литве", — пишет издание.
По информации СМИ, официальному Киеву даже не обозначат временной отрезок, в течение которого блок сможет сделать приглашение Украины вступить в альянс.
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