Папа римский выписан из больницы после операции

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Папа римский Франциск был выписан из больницы имени Агостино Джемелли в Риме. Об этом сообщает телеканал Rai News 24.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Папы Франциска

Понтифик пребывал в медицинском учреждении после того, как ему сделали хирургическую операцию.

Прежде, чем Франциск вернется в Ватикан, он планирует посетить базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме, где прочтет молитву.

Напомним, главе римской католической церкви провели операцию на брюшной полости. В настоящее время ему 86 лет, в статусе папы Римского он трудится с 2013 года.