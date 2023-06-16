Папа римский Франциск был выписан из больницы имени Агостино Джемелли в Риме. Об этом сообщает телеканал Rai News 24.
Понтифик пребывал в медицинском учреждении после того, как ему сделали хирургическую операцию.
Прежде, чем Франциск вернется в Ватикан, он планирует посетить базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме, где прочтет молитву.
Напомним, главе римской католической церкви провели операцию на брюшной полости. В настоящее время ему 86 лет, в статусе папы Римского он трудится с 2013 года.
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